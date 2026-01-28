Допомога із Франції: Україна отримає додаткові літаки та ракети для ППО

Цьогоріч Франція обіцяє передати Україні кілька одиниць літаків, ракет для систем ППО та авіабомб. Париж підтримує тісну співпрацю та допомагає в боротьбі проти російського агресора.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Дивіться також "Шахеди" над містами стануть рідкістю: авіаексперт пояснив, як працюватиме антидроновий купол

Що Україна отримає від Франції у 2026 році?

Володимир Зеленський провів розмову з французьким лідером Еммануелем Макроном. Колеги домовилися про подальшу підтримку.

Франція зацікавлена в посиленні енергетичної стійкості України. Тому найближчим часом наші державі передадуть з Парижа генератори. Також допомога надійде й для Збройних Сил. У 2026 році Франція готує для передачі Україні додаткові французькі літаки, авіабомби та ракети, які використовуються в системах протиповітряної оборони.

Під час спілкування з Макроном Зеленський розповів, зокрема, про ситуацію на фронті та про разючі цифри російських втрат. Також президент Франції висловив співчуття з приводу російських ударів по цивільних та через нещодавній обстріл пасажирського потяга на Харківщині.

Лідери країн також підсумували зустрічі в Абу-Дабі та подальшу дипломатичну роботу.

Говорили й про боротьбу з російським тіньовим флотом. Еммануель розповів про відповідну роботу на законодавчому рівні, розраховуємо на важливі рішення,

– написав Володимир Зеленський.