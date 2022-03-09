Зеленский готов к переговорам

Игорь Жовква, заместитель главы Офиса Президента, заявил, что Украина попросила канцлера Германии Олафа Шольца помочь организовать встречу Зеленского и Путина.

Стоит внимания Путин находится в тотальной изоляции, – российская журналистка

Жовква считает, что переговоры на президентском уровне могут решить ситуацию в Украине.

Единственные серьезные переговоры, которые могут быть проведены с россиянами, были бы возможны на президентском уровне. Мой президент готов к этому. Международные партнеры должны помочь нам организовать такую встречу. Мы говорим с немецким канцлером, чтобы организовать такую встречу,

– заявил Жовква.

Заметим, что 10-го марта должна состояться встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с главой соответствующего министерства России – Сергеем Лавровым.

Украина хочет обсудить прекращение боевых действий и вывод российских вооруженных сил с нашей территории.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

К теме – Кулеба прокомментировал встречу с Лавровым 10 марта: смотрите видео