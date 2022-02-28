Деньги для обеспечения этой инициативы собирают лидеры мировой ІТ-индустрии, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Получить амнистию и деньги российские военные смогут только тогда, когда сложат оружие и добровольно сдадутся в плен.

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Отметим, что авторами такой инициативы стало международное IT-сообщество. Как сообщала ранее посол ООН Маша Евросинина, айтишники со всего мира собрали миллионы долларов и будут продолжать это делать, чтобы выплатить российским военным по 5 миллионов рублей – в криптовалюте, на счет или наличными. Средства солдаты получат, как только сдадутся с вооружением и военной техникой. А вот амнистию – после суда.

Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта, пощады не будет, – акцентировал глава Минобороны.

Российские военные могут сдаться добровольно / Фото из фейсбука Алексея Резникова

Каждый желающий российский солдат может обратиться по телефону: +380 91 48 10 446.

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