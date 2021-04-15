Ситуация с темпами развития эпидемии COVID-19 вроде бы начинает постепенно стабилизироваться. Далее читайте на украинском.

Почему Степанов до сих пор министр?

Похоже, что мы выходим на плато (примерно одинаковый уровень новых заболеваний и госпитализаций). Такой вывод можно сделать, исходя из ежедневной статистики. Радоваться еще рано. На условном плато мы можем находиться несколько недель. Соответственно и ослабление карантина будет возможно только после того, как начнется существенное снижение масштабов эпидемии.

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У меня регулярно спрашивают журналисты: почему не увольняют министра Степанова? Ответ простой: увольнять министра здравоохранения на пике эпидемии – это огромный риск дезорганизации работы министерства, а у нас медицинская система и так работает на пределе возможностей.

Если тенденция последних дней (о прекращении роста масштабов эпидемии и ее стабилизации) подтвердится, то это будет неплохой новостью и для нас, и для министра здравоохранения М.Степанова. Тогда нам удастся избежать подтверждения катастрофичных прогнозов, которых немало звучало в последние дни.

Но министра ожидает еще один тест – необходимо кардинальное улучшение ситуации с вакцинацией. Здесь также есть положительные тенденции. Но особое внимание следует обратить на социальную рекламу по вакцинации, преодоление негативных стереотипов и фобий относительно вакцинации.