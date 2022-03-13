Президент заверил, что Украина ничего не забудет, сообщает 24 канал. Каждого оккупанта и коллаборанта найдут и привлекут к ответственности.

Заметьте 17 день войны: новое обращение президента Зеленского

Мы придем по свое. Придем в Мелитополь и в Геническ. Везде, где наша земля. И пусть оккупанты знают, пусть знают все коллаборанты, которых они найдут, что Украина им не простит. Никому. Ничего,

– пообещал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что мир всегда любил тех, кто сражается против зла. Сопротивление украинцев и их храбрость вдохновили миллионы людей в разных странах мира.

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