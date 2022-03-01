Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко подчеркнул, что Украина стремится к тому, чтобы защитники Змеиного как можно скорее вернулись домой.

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Украина хочет узнать судьбу защитников Змеиного

Госпогранслужба вместе с Вооруженными силами Украины действуют, чтобы точно узнать судьбу всех мужественных пограничников и морских пехотинцев, защищавших остров Змеиный,

– отметил Демченко.

В ГПСУ добавили, что защитники острова уже стали символом стойкости перед силами кровавого врага, имевшего преимущество. Об их мужестве знает не только Украина, но и весь мир.

Напомним, 28 февраля в Военно-Морских силах подтвердили, что украинские защитники из Змеиного живы, они находятся в плену у россиян.

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