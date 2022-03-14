Стороны подняли вопрос противодействия российской агрессии

Президент Зеленский сообщил, что обсудил с Урсулой фон дер Ляен поддержку Украины со стороны ЕС в противодействии российской агрессии.

К слову ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи и 500 миллионов – гуманитарной

Темой разговора Зеленского и фон дер Ляен стало наращивание санкционного давления на РФ. В понедельник, 14 марта, ЕС принял четвертый пакет санкций против России.

Президент Украины отметил финансовую помощь ЕС.

Украина продолжает продвижение к членству в ЕС,

– резюмировал глава государства.

Заметим, что ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Украина должна вступить в Евросоюз.

Украина подала заявку на членство в Евросоюзе, после чего Европарламент рекомендовал предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в ЕС.

Теперь слово за Еврокомиссией.

Утреннее обращение Зеленского за 14 марта: смотрите видео