Украинские политики также болели всем сердцем за украинскую сборную. По их словам, "сине-желтые" – молодцы, поскольку "подарили Украине футбольный праздник". Более того, объединили всю страну.
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Украина на Евро-2020: реакция политиков
Премьер Денис Шмыгаль заметил, что покидаем Евро-2020 в восьмерке лучших.
Спасибо нашим ребятам за то, что подарили Украине этот футбольный праздник. Самые крупные победы у нас – еще впереди,
– отметил он в телеграме.
Мэр Львова Андрей Садовый в фейсбуке поблагодарил украинских ребят и тренера Андрея Шевченко. По его словам, попав в четвертьфинал, Украина почувствовала вкус победы.
"Вы объединили всю страну. Все, что после, – назовем опытом для следующих побед. Слава Украине!" – заявил Садовый.
Киевский городской председатель Виталий Кличко также выразил поддержку украинским футболистам. Он отметил, что игра против одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для украинцев испытанием.
Сборная Украины, впервые вышла в четвертьфинал Евро, показала силу духа и волю к победе. И показала потенциал команды. Путь к великим свершениям невозможен без поражений и разочарований. Они дают опыт, закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства,
– говорит мэр Киева.
Чиновник добавил, главное – не то, упал ты или нет. Главное – смог ли ты потом подняться и достойно идти дальше.
"К победе! Слава Украине! Героям слава!" – подытожил Кличко.
Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев сказал огромное спасибо за характер, волю и достойный результат.
"Гордимся вами, ребята", – констатировал парламентарий.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал сборную Украины "героями, которые самоотверженно боролись в течение всего чемпионата. Но где-то не хватило удачи. Ведь Англия была единственной командой на турнире, кто еще не пропустил ни одного мяча в свои ворота. И поэтому играть было вдвое тяжелее .
"До домашнего Евро-2012 мы не играли в финальных стадиях, но этот чемпионат Европы стал для нас третьим подряд. И мы показали крутой результат! Выход в 1/4 финала – уже большой успех, которого не было бы без тяжелой работы", – отметил он.
Ермак добавил, что вся Украина поддерживала украинскую сборную в едином болельщицком порыве.
Нас было больше чем 40 миллионов и мы были едиными. В следующий раз вернемся сильнее!
– резюмировал руководитель Офиса Президента.
Слова поддержки и благодарности за игру на Евро-2020 выразили и в Минобороны и Украинской ассоциации футбола. Последние отметили, что "мы написали новую историю".
Благодарность УАФ сборной Украины за выступление на Евро-2020 / Скриншот 24 канала
Поблагодарила Украину и посол Великобритании
Диппредставительница Великобритании Мелинда Симмонс отмечала, что играли большие друзья – Англия и Украина.
Интересно, что просматривала она матч в Одессе. До начала противостояния госпожа посол отметила, что гордится выходом как англичан, так и украинцев в четвертьфинал.