Ожидается также объявление серьезного пакета военной помощи Украине. Об этом Зеленский заявил во время совместного брифинга с президентом Словении Наташей Пирц Мусар, передает 24 Канал.

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Зеленский рассказал об ожиданиях

Мы работаем над результатом. Как я уже говорил, над результатом соответствующего количества систем Patriot, это первое. Вторая история – серьезный пакет по поддержке наших военных, над этим работаем,

– сказал глава государства.

Еще одним важным аспектом является заседание всех гарантов безопасности, а также заседание Совета Украина – НАТО.

Третья история – заседание всех гарантов безопасности. Всех тех, кто на нашем пути в НАТО является гарантом с мощным документом. Будет соответствующее заседание и посмотрим, какие будут результаты. Также будет второй раз, начиная с Вильнюса мы начали, совет Украина – НАТО, также будет заседание и там мы ожидаем сильный документ,

– подытожил Владимир Зеленский.

Днем ранее, 27 июня, украинский лидер также прибыл в штаб-квартиру Североатлантического альянса. Там Зеленский встретился с действующим генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.