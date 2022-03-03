Министр энергетики Галущенко заявил, что нет никаких причин для ограничения электропотребления. Атомные, тепловые и гидроэлектростанции стабильно работают.

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Операторы систем распределения и передачи данных работают также стабильно. Поврежденные объекты пытаются починить максимально быстро в круглосуточном режиме.

Европа сегодня уже видит, что, кроме российской войны, существует еще и энергетическая война с Россией. И именно поэтому ЕС принял решение как можно скорее присоединить Украину к европейской энергосистеме,

– заявил Галущенко.

Украина активно работает над технической стороной процесса интеграции отечественной энергосистемы с европейской. Это сделают уже в ближайшее время.