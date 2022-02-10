"Домовленості" по-путінськи

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Кремль іде до своєї мети. Сотнями тисяч солдат на кордонах, підкупом політиків та чиновників, дезінформаціями, енергетичним шантажем, кібератаками…

Вже більше десяти років ключовий пріоритет Кремля – розчинити Україну в собі. Зробити частиною їхнього світу. З президентом, який сидить надцятий строк. З безправним суспільством. Із зомбоящиками та тотальним контролем. Без власної думки, без мови, без історії. Сировинним придатком Росії. Підкореним. Слухняним. Сірим. Бо для Кремля – це гарантія збереження їх режиму.

Тут немає простору для компромісу. Ми хочемо жити, вони хочуть бачити нас живими мерцями.

Тому компромісу не буде. А значить сьогоднішній "Мінськ" закінчиться або нічим, або ще більш масштабною війною. Третього просто не може бути. Бо Кремль ніколи, ніколи, ніколи не погодиться піти з цього треку без нашої капітуляції.

Стояння над прірвою

Наше завдання: навіть на міліметр не піти на поступки, що стосуються суверенітету, незалежності та територіальної цілісності. А це вся політична частина "Мінська".

Вибори на тимчасово окупованих територіях – ні! Бо "мотороли" сидітимуть в українському парламенті та з кремлівськими грошима і ФСБ керуватимуть нами.

Федералізація – ні! Бо Україна – унітарна держава. Так записано в нашій Конституції. Й ми не будемо її змінювати на вимоги Кремля. Бо це нас розвалить.

Власна армія, суди та прокурори у східних областях – ні! Бо служити, судити та карати будуть "мотороли". Це рак, метастази від якого швидко з'їдять нашу державність. Автономія – ні! Зміна геополітичного курсу – ні!

Зверніть увагу! Амністія. Так, це може і має статися. Але спочатку – справедливість, потім – покаяння і лише в кінці – милосердя. Це шлях правосуддя, усвідомлення та прощення, який треба пройти. Аркушем паперу, навіть якщо на ньому підписи лідерів потужних країн, це не вирішується.

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Рубіж, який не можна здати

На тимчасово окупованих територіях – українці. Ми їх любимо. Ми сумуємо. Нам боляче, що вони не з нами та вимушені були це пройти.

Ми хочемо повернути нашу землю та наших людей. І ми це зробимо. Але "Мінськ" – це шлях в зворотньому напрямку. Це дорога до окупації ще більших територій, втрати ще більшої кількості людей та поховання надії.

Кожен день свого існування ми обороняємось. На кордонах, в інформаційному просторі, в енергетиці, в політиці. Кожен з нас стоїть на своїй барикаді та чинить опір. Ми продовжуватимемо це робити, доки не переможемо.

І на нашому боці – не тільки правда, віра та майбутнє. З нами – розум та витримка, загартовані за роки підступної кривавої війни. І бажання жити.

Так сталося, що історія обрала саме наше покоління, щоб долати цей виклик та виправляти минулі помилки. Нам немає кому передати цю місію. І ми її виконаємо. Незалежно від того, що думає Кремль, та чиїми губами він буде про це говорити.

Кров, піт і сльози… Це те, що може чекати нас найближчі тижні та місяці. І це точно краще ніж приниження, капітуляція та окупація.

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