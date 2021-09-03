Об этом в эфире 24 канала сказал российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Россия упорно пытается уничтожить Независимость Украины вообще.
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"Если говорить о долгосрочных планах – у Путина это создание российской советской империи в каком-то Славянском представлении. Мол, Украина, Россия и Беларусь – 3 части единого народа, что декларирует Путин", – заверил Яковенко.
Яковенко объяснил последние истерические действия России: смотрите видео
Путин и заявления про "один народ"
- Стоит отметить, что президент России уже неоднократно говорит о "братстве" с Украиной и то, что мы – один народ.
- Такие слова летом 2021 года задели Владимира Зеленского. Он решил резко ответить Путину.
- Президент Украины заявил, что если бы украинцы и русские были одним народом – то в Москве, скорее всего, были бы гривни, а над госдумой был бы сине-желтый флаг.
- Мантру про один народ повторял недавно и министр обороны России Сергей Шойгу.