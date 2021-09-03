Об этом в эфире 24 канала сказал российский журналист Игорь Яковенко. Он отметил, что Россия упорно пытается уничтожить Независимость Украины вообще.

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"Если говорить о долгосрочных планах – у Путина это создание российской советской империи в каком-то Славянском представлении. Мол, Украина, Россия и Беларусь – 3 части единого народа, что декларирует Путин", – заверил Яковенко.

Важно! Заявления о "братстве" российского и украинского народов звучали и до войны на Донбассе. Однако после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе этот тезис полностью разрушили в Украине. Несмотря ни на что Кремль и дальше повторяет мантру.

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