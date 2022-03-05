Договоренности заработают с 6 марта 2022 года. Украина сможет импортировать газ, в частности, из LNG-терминала.

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Следовательно, при отсутствии транзита наше государство будет иметь возможность получать газ из:

Польши;

Венгрии;

Словакии.

Как отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон, в последние месяцы оператор ГТС Украины упорно работал над созданием маршрутов для импорта газа, чтобы гарантировать необходимый ресурс газа для Украины при любых сценариях.

Сегодня это критический вопрос выживания страны. Я благодарен нашим коллегам – смежным операторам ГТС за важный вклад в усиление энергетической безопасности Украины,

– подчеркнул Макогон.

Он отметил, что на энергетическом фронте продолжат прилагать все усилия, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа для украинских потребителей.

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