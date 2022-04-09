В таком случае наше государство сможет диктовать свои условия на переговорах. Об этом в эфире 24 канала сказал военный аналитик Игаль Левин.

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Украина может уничтожить 30-40% сил оккупантов

По его словам, если Украина продолжит уничтожать российскую технику (особенно тяжелую и дорогую), то достигнет 30-40% уничтоженных вражеских сил.

После этого Украина сможет смело диктовать свои требования,

– подчеркнул Левин.

Он объяснил, что советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк не просто заявлял, что "Минск-3" не будет.

"Медленно, но приближаемся к диктовке своих условий"

"Есть информация о том, что мы медленно, но приближаемся к тому, что Украина сможет начать диктовать свои условия и требовать договоренности, в частности, по прекращению огня, но на условиях Украины", - отметил военный аналитик.

Эксперт отметим, что это будет означать победу. Однако для этого нужно иметь так называемые факты на местах, которые нашему государству сейчас нужно достичь.

Военный аналитик прокомментировал переговоры Украины и России: смотрите видео