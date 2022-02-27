Об этом постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций сообщил в своих социальных сетях.

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На фоне российского вето в СБ ООН я обратился с просьбой к членам Совета принять необходимое решение о созыве экстренной специальной сессии Генассамблеи ООН в соответствии с резолюцией 377A(V). Поскольку Россия не разрешила Совету действовать в соответствии с требованиями поддержки международного мира и безопасности,

– отметил Сергей Кислица.

Он отметил, что на уровне Генеральной ассамблеи страна-агрессор не имеет права вето. Ведь резолюцию будут рассматривать все члены Организации Объединенных Наций, а это 193 государства.

В комментарии "Голосу Америки" украинские дипломаты объяснили, что одним из способов созыва спецсессии Генассамблеи является голосование в Совбезе. "За" должны быть не менее 9 стран из 15. Права вето – нет.

Соответствующее голосование Совета безопасности уже было назначено на воскресенье, 27 февраля.

"Заседание СБ ООН уже в воскресной повестке дня. Я обратился к членам Совета с просьбой принять необходимое решение для созыва в соответствии с Резолюцией 377A(v) специальной сессии ГА ООН из-за деструктивных действий России в Совете безопасности", – добавил постоянный представитель Украины.