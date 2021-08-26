Ведь в приоритете – именно человек. Об этом в эфире 24 канала сказал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Эвакуация – в очень тяжелых условиях

По его словам, эвакуация граждан из Афганистана происходит в беспрецедентно тяжелых условиях.

Видимо, Украина в своей истории не знала таких условий, в которых приходится работать,

– подчеркнул Николенко.

Он отметил, что конечно, несмотря на высокие угрозы безопасности, вывоз людей – это искусство дипломатов, анализа, взаимодействия ведомств внутри Украины и с партнерами.

Украина имеет готовые планы эвакуации

Представитель МИД отметил, что сразу после наступления талибов, министерство уже имело готовый план эвакуации. Украина была одним из первых государств, которое осуществило эвакуационный рейс и вывезло своих граждан.

Мы (МИД – 24 канал) продолжаем анализ, есть подготовленные варианты. Но конечно мы будем учитывать развитие ситуации,

– отметил он.

По его словам, Украина продолжит работу по эвакуации после 31 августа, если в этом будет необходимость. В приоритете – эвакуация украинцев и членов их семей. Но несмотря на это, Украина готова вывозить и других граждан.

"Украина за 3 рейса вывезла из Афганистана представителей наиболее уязвимых категорий. Речь идет о деятелях культуры, журналистах, активистах. Тот, кто действительно нуждается в помощи, чья жизнь – в опасности, Украина готова подать ему руки", – сказал Николенко.

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Что известно об эвакуации украинцев: коротко