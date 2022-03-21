Об этом на брифинге заявила уполномоченная президента по вопросам безбарьерности Татьяна Ломакина. Это не впервые украинские политики критикуют организации.

Важно На 21 марта объявлено 8 "зеленых коридоров": направления

Мы видим очень активную потребность в более активном приобщении всех международных организаций, имеющих право на развертывание гуманитарных миссий. Глава Международного комитета "Красного Креста" уже пообещал, что миссия будет больше приобщаться к работе в Украине,

– сказала Ломакина.

Она добавила, что по состоянию на 21 марта удалось эвакуировать 200 тысяч человек. Среди них женщины, дети, люди старшего возраста и люди с инвалидностью. Это несмотря на то, что российские террористы постоянно срывают договоренности и обстреливают "зеленые коридоры".

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