Москва всіляко шукає приводів для нових надуманих істерик. Подібна істерика була з військовим судном "Донбас", яке було абсолютно беззбройним.

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Судно вийшло з порту Маріуполя на патрулювання Азовського моря. Проте в росіян зчинилася паніка, наче Україна збирається підривати їхній Керченський міст кораблем.

Проте ж звісно, підривати ми його зараз точно не плануємо. Щурів направду не можна заганяти в кут. Їм завжди треба лишити шпаринку, якою вони тікатимуть із Криму на свою материкову Росію.

Шпаринкою вимушеної евакуації росіян із Криму колись і стане побудований ними ж Кримський міст.

Чому Азовське море важливе для України

Якщо без жартів і зайвого патріотизму ситуація в Азовському морі направду вкрай погана. Море ж наче і наше, але Україна там тепер наче в гостях. Там повноправним "хазяїном" є Росія.

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Окрім того, що Азовське море – це літній курорт із малими глибинами, де дітям дуже комфортно ходити у морські ванни, Україну насправді найбільше цікавить інше. В Азовському морі Україні цікаві порти Бердянська, а головне – Маріуполя.

Зауважте! У Бердянську та Маріуполі зосереджена чимала частина українських переробних підприємств. Від їхньої діяльності бюджет України отримує чималі податки. Мовиться про маріупольські "Азовсталь" та металургійний комбінат імені Ілліча.

Для функціонування підприємств і потрібне, зокрема, морське сполучення – через Азовське море до Чорного і далі по всьому світові. Морем на переробні підприємства возять сировину та готову продукцію на продаж.

Росія контролює Азовське море

Саме Росія фактично контролює все українське судноплавство в Азовському морі, коли має доступ до буквально 3/4 акваторії моря. Також країна-агресорка перекрила Керченську протоку своїм мостом, а саме ця протока єдина і сполучає Чорне й Азовське моря.

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За всіма міжнародними й міждержавними договорами Україна має право на вільне судноплавство по Азовському та Чорному морях.

Направду саме Росія може в один момент перервати або ускладнити судноплавство.

Кремль може закрити прохід під Керченським мостом або ж може запровадити додатковий "безпековий контроль" з оглядом суден. Судна будуть тижнями простоювати в очікуванні огляду.

Що саме загрожує Україні Якщо Росія вдасться до таких заходів, то переробні підприємства України на Азовському узбережжі можуть дуже швидко збанкрутувати через неможливість транспортного сполучення морем. Не буде змоги завозити сировину і вивозити готовий продукт на продаж. Країна-окупантка кілька разів таке вже робила у тестовому режимі.

Україна не визнає контроль над кораблями

Україна безсила щось змінити у цій ситуації. Є яскравий приклад з уже згаданим кораблем "Донбас", який 9 грудня вийшов із порту Маріуполя, але росіяни фактично заборонили йому курсування морем. Вони примусили Україну повернути його назад у порт.



Україна безсила у конфлікті навколо Азовського моря / Фото ВМС ЗСУ

Офіційний Київ ніколи не визнає, що Україна повернула свій корабель у порт під примусом Москви. Українці дійсно мають право вільно курсувати Азовським морем, зокрема у випадку із судном "Донбас".

Це підтвердили й США, коли їхнє посольство в Україні офіційно заявило, що будь-які обмеження Україні в Азовському морі й Керченській протоці є фактично ще одним актом агресії щодо України.

Будьмо відвертими. За правом сильного саме Росія фактично контролює все Азовське і чималу акваторії Чорного моря, окрім турецької частини, звісно.

Україні просто немає що протиставити. Якщо Росія захоче, то в один день перекриє Керченську протоку, чим заблокує усі порти й завдасть величезних економічних збитків.

Росія може сміливо піти в атаку з моря

Направду українцям немає чим і як воювати з Росією в мор. Чорноморський флот Росії навіть складно порахувати у скільки разів сильніший за український. Ба більше, Україна не тільки слабкіша за Росію в морі, але і її атаки відбивати нічим.

У разі того, якщо Росія піде в атаку з моря на Маріуполь чи навіть на Одесу, то в Україні немає гідного озброєння не те щоб відбити атаки та хоча б завдати Росії якихось втрат.

Єдине, що можемо, так це хіба що лупити з "Градів" по їхнім кораблям. Проте це точно буде жест відчаю, бо шанси поцілити будуть реально вкрай мізерні.

Як Україні протидіяти у разі нової агресії

Я це все розказую не для того, щоб увігнати в песимізм чи посіяти паніку. Лише для констатації проблем та усвідомлення того, що без допомоги Заходу, зокрема і сучасним озброєнням, нам не встояти проти повномасштабної агресії Росії.

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Якщо агресія, зокрема і зусиллями американців, відтермінована, то Україні все ж таки було б варто зосередитися на "гонитві озброєнь". Спробувати якщо не перегнати Росію в цій гонитві, то хоча б підготувати достатньо зброї, щоб дати гідну відсіч.

Я кажу не перемогти, а дати гідну відсіч. Звісно, в ідеалі, щоб ця відсіч була для Росії настільки болісною, що Москва взагалі б відмовилася навіть від думки про можливість агресії в бік України.