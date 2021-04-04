Украина воздержалась от соблазна не возвращать долги и объявить дефолт, – Мацарский
У Украины и Ливана есть много общего. Однако нашей стране удалось избежать дефолта и не стать страной-банкротом. Вместо этого правительство Ливана уже объявило, что не собирается возвращать долги Европе.
Источник:24 канал
Такое мнение высказал журналист Юрий Мацарский в авторском блоге "Большой мир". И подчеркнул, Украину могло ждать все то, что сейчас происходит в Ливане.
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По его словам, украинские политики и лидеры общественного мнения годами говорили, что нет ничего страшного в дефолте. И это только будет полезным для государства и даже сможет перезагрузить экономику.
"Хорошо, что все эти разговоры так ни к чему и не привели, а Украина осталась верна своим обязательствам", – отметил Юрий Мацарский.
В Украине могло произойти все то, что в Ливане, – Мацарский
Он рассказал, что Ливан когда-то называли Швейцарией Ближнего Востока. Сейчас же страна почти балансирует на грани новой гражданской войны и краха всех государственных институтов.
Также журналист отметил ряд общих черт между двумя странами. Прежде всего то, что Украина и Ливан в течение длительного времени были под властью чужих империй, а сейчас имеют откровенно враждебных соседей и пятую колонну, которая активно действует в стране.
Но Украина отличается от Ливана тем, что удержалась от соблазна не возвращать долги и объявить дефолт,
– отметил он.
И добавил, ливанское правительство не смогло это сделать. И весной 2020 года объявило, что не будет возвращать одолженные деньги Европе.
"Решение не платить по долгам подрывает доверие к государству, превращает правительство в ненадежных и не слишком честных партнеров, с которыми лучше не иметь дело", – подытожил автор блога "Большой мир".
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