У Украины и Ливана есть много общего. Однако нашей стране удалось избежать дефолта и не стать страной-банкротом. Вместо этого правительство Ливана уже объявило, что не собирается возвращать долги Европе.

Такое мнение высказал журналист Юрий Мацарский в авторском блоге "Большой мир". И подчеркнул, Украину могло ждать все то, что сейчас происходит в Ливане.

Читайте полный текст блога Опасность дефолта: как Ливан превращается в страну-изгоя

По его словам, украинские политики и лидеры общественного мнения годами говорили, что нет ничего страшного в дефолте. И это только будет полезным для государства и даже сможет перезагрузить экономику.

"Хорошо, что все эти разговоры так ни к чему и не привели, а Украина осталась верна своим обязательствам", – отметил Юрий Мацарский.

В Украине могло произойти все то, что в Ливане, – Мацарский

Он рассказал, что Ливан когда-то называли Швейцарией Ближнего Востока. Сейчас же страна почти балансирует на грани новой гражданской войны и краха всех государственных институтов.

Также журналист отметил ряд общих черт между двумя странами. Прежде всего то, что Украина и Ливан в течение длительного времени были под властью чужих империй, а сейчас имеют откровенно враждебных соседей и пятую колонну, которая активно действует в стране.

Но Украина отличается от Ливана тем, что удержалась от соблазна не возвращать долги и объявить дефолт,

– отметил он.

И добавил, ливанское правительство не смогло это сделать. И весной 2020 года объявило, что не будет возвращать одолженные деньги Европе.

"Решение не платить по долгам подрывает доверие к государству, превращает правительство в ненадежных и не слишком честных партнеров, с которыми лучше не иметь дело", – подытожил автор блога "Большой мир".

Обратите внимание. За 2021 год национальная валюта в Ливане обесценилась почти вдвое, минимальная зарплата снизилась с 450 долларов в месяц до 70. А во многих городах электроснабжение включают только на несколько часов.

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