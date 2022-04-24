По словам Данилова, российская сторона использует мост для подкрепления своих группировок. Он также отметил, что украинские военные уничтожат переправу, если будет возможность. В то же время Кремль пригрозил "ответным ударом".

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Как Украина может ударить по мосту

У Украины действительно есть техническая возможность нанести удар по мосту. Керченский мост может быть уничтожен в случае наличия у Украины ракетного вооружения с дальностью поражения до 300 километров – это разрушит логистические цепи России.

Пока такая возможность появилась после заявления наших западных партнеров, в частности США, о предоставлении Украине вооружения с дальностью поражения до 300 километров.

Кроме того, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отметила, что реактивные системы залпового огня, а также артиллерия, есть в последнем пакете помощи от США и особо подчеркнула, что поставка систем уже происходит.

Соответственно, россияне сразу поняли те опасности, которые могут возникнуть в моментах логистики обеспечения оккупационных войск. И угрозы жизнедеятельности самих военных баз России, действующих на территории аннексированного Крыма и ОРДЛО.

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"Гром-2"

Также замечу, что те же 300 километров способна обеспечить и разработка украинского ВПК "Гром-2", которая должна быть задействована в моменте переоснащения ВСУ.

"Гром-2" является разработкой КБ "Южное". Разработку профинансировала Саудовская Аравия. Он создан для замены устаревших ракетных комплексов "Точка-У". Впервые комплекс "Гром-2" был продемонстрирован на выставке "Оружие и Безопасность" в Киеве в 2015 году.

Судя по имеющейся информации, реальная дальность комплекса "Гром-2" может составить до 300 километров. Таким образом, учитывая официальную дальность стрельбы в 300 километров, ее хватает для уничтожения любой цели на временно оккупированных территориях Украины. А в случае необходимости, ее хватит, чтобы достать до передовых аэродромов и военных баз на территории сопредельных государств.

Получив такие ракетные системы на вооружение, Украина могла бы охладить пыл любого агрессора, так как потери от таких залпов могли быть непредсказуемы. Первые промежуточные результаты по созданию нового "Гром-2" должны получить уже осенью 2016 г. Впрочем, с 2016 года КБ не получило ни одного государственного оборонного заказа.

В настоящее время этого оружия у Украины по разным причинам нет, поэтому американские партнеры, учитывая пожелания украинской стороны, заявили о возможности предоставления подобного вооружения.

Как на это отреагировала Россия?

Сразу же Россия заявила об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Это должно было бы, по мнению руководителей Кремля, выступить своего рода рычагом военно-политического давления на США. В то же время реакция Соединенных Штатов была вполне прогнозируемой и спокойной. Они заявили, что не видят для себя никаких угроз. Более того, США оставляют за собой право предоставления Украине дополнительной военной поддержки на 800 миллионов долларов.

Россия, поняв, что США не получилось испугать, решила сыграть роль разъяренного медведя в отношении Украины. Об этом свидетельствует агрессивная риторика главы Совбеза России Дмитрия Медведева. Насколько действенными будут такие устрашения?

Украинская сторона умеет достойно отвечать на какие-либо угрозы в свою сторону. Недавние события на территории самой России вблизи Белгорода задали больше вопросов российской стороне, чем ответов.

Поэтому, по моему мнению, вообще не стоит акцентировать внимание на российских угрозах. Тем более что ракетные бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины не прекращаются ни на час. Накануне были обстреляны жилые кварталы Запорожья, Одессы. Стреляли на этой неделе по Львову. Каких еще угроз и опасностей со стороны России не видела Украина?

Сейчас у Украины появилась возможность дать достойный отпор агрессору. И разрушение Керченского моста, как мне кажется, как раз и будет адекватным ответом на зверства российских боевиков на территории Украины. Следует прекратить логистические поставки оккупационных войск и сорвать их планы по созданию так называемого сухопутного коридора из аннексированного Крыма в ОРДЛО.

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