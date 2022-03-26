Об этом во время выступления на Atlantic Council сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что Украина сейчас возрождает те принципы, которые дали жизнь нынешней цивилизации.

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Украина является антагонистом России, – Ермак

Мы не боимся. И именно это делает Украину антагонистом России. Той "анти-Россией", о которой все время говорит Путин. И в этом смысле наше государство является бесспорной экзистенциальной угрозой для него,

– отметил Ермак.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что проигрыш Путина в Украине будет означать крах режима Путина.

Ермак призвал другие страны признать Россию государством-террористом. Ведь именно террор – основа режима и российской военной агрессии.

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