Перед самітом сторони оголосили, що планують обговорити наступні теми: глобальні виклики, кібербезпеку, ядерне роззброєння, права людини та регіональні точки конфлікту. Також мали обговорити можливу співпрацю проти Китаю, але в офіційному порядку денному цього пункту не було.

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Попередньо домовилися:

США та Росія співпрацюватимуть у вирішенні трьох глобальних викликів: ядерне роззброєння, кліматичні виклики та кібербезпека.

Останній пункт надзвичайно важливий для США у світлі останніх кібератак проти них Росії. Байден прямо звинуватив Росію в кібератаках на США, на що Путін кивнув головою на знак згоди.

Був цікавий момент

Байден переслав Путіну перелік з 16 інфраструктурних об'єктів. І одразу оголосив, якщо на них буде атака, ми вважатимемо винними у цьому мишебратів. Сильний хід на випередження.

Розпочати переговори по Арктиці. Сторони давно хотіли перерозподілити зони впливу. Посли обох країн повернуться відповідно до Москви та Вашингтону. Але не більше. Росія та США обговорять можливість обміну арештованими шпигунами. Попередня схема – два на два.

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Україна – важливий приз для обох сторін

Тому кожний сказав про Україну те, що вважав за потрібне. Висновки обох президентів щодо України різнилися між собою, що логічно.

Обговорили Афганістан, Сирію, Іран, Білорусь та низку інших країн. Ну, тому що треба було обговорити. По факту – жодної конкретики. Лиш позначили свої червоні лінії, не більше. По цьому пункту Путін пояснив, що для докладної розмови часу було мало, ці питання будуть вирішуватися в ході подальших консультацій.

Тож по факту обговорили майже все, що планували, й ні до чого конкретного не домовились. Тому не відбулося ні "зради", ні "перемоги". В принципі саме так прогнозували більшість експертів.

Єдине, всі відмітили що Путін після зустрічі був злий, а Байден задоволений і усміхнений. Значить, щось президент США таки собі вторгував чи отримав. Думаю, скоро про це дізнаємося.

Що далі? А далі все просто

Росія та США розігруватимуть свою геополітичну шахову партію, а нам – своє робити.

По-перше, терміново заслати гінців у Білий дім. Їхня мета – дізнатися більше про зустріч і зробити все, аби зустріч Байдена та Зеленського відбулася у липні.

терміново заслати гінців у Білий дім. Їхня мета – дізнатися більше про зустріч і зробити все, аби зустріч Байдена та Зеленського відбулася у липні. По-друге, робити реформу, розбудовувати армію, укладати регіональні військові альянси. Як варіант – пробувати укладати договір з Туреччиною та Азербайджаном. Ну, і уважно спостерігати за подальшими контактами Росії та США.

Їхня геополітична шахова партія тільки починається. І головне – не стати в ній розмінною фігурою.