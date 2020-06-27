В следующем году экономическая ситуация частично улучшится, однако, даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019.

Такое заявление сделал постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман, говорится в сообщении Европейской бизнес-ассоциации.

В то же время Коронакризис будет значительно хуже, чем ожидалось: новый прогноз МВФ

По предварительным оценкам, Украина вернется к докарантинному уровню развития лишь в 2024 году.

Зато генеральный директор Dragon Capital и президент ЕВА Томаш Фиала считает, что благодаря взвешенной фискальной и монетарной политике Украина выйдет из этой турбулентной ситуации с меньшими экономическими потерями, чем это было во время предыдущих кризисов. Так, падение ВВП в 2020 году ожидается около 7%, в то время как во время предыдущих двух кризисов падение экономики достигало 15-16%.

Также, сейчас наблюдается профицит текущего счета платежного баланса, ведь импорт сократился на 30%, а экспорт только на 6% благодаря большой доле сельскохозяйственного экспорта.

В общем, прогнозы компании по экономике Украины умеренно оптимистичны. Ожидается, что в 2021 году ВВП страны вырастет на 4%. В то же время, для сохранения положительной динамики необходимо поддерживать независимую политику НБУ, установить прозрачные процедуры по приватизации государственных предприятий и обеспечить политическую стабильность.

68% опрошенных представителей бизнеса уже полностью или частично вернулись к работе в офисе.

В контексте кадровой политики компаний, 60% опрошенных предпринимателей планируют сохранить персонал компании в неизменном составе, 28% – думает над сокращением, еще 13% ищут новых рабочих.

На ближайшие полгода 69% опрошенных планируют оставить уровень заработных плат неизменным, 21% – думают над сокращением и лишь 9% – размышляют над повышением.

Таковы результаты экспресс-опроса бизнеса во время встречи предпринимателей Европейской бизнес-ассоциации.