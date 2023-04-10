С начала полномасштабной войны в Украину вернули уже 2093 человека. Все вернувшие из плена граждане Украины проходят реабилитацию.

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Освобожденные защитники были на самых горячих направлениях

На этот раз удалось освободить:

24 нацгвардейцев,

22 пограничника,

22 представителя Военно-морских сил,

21 военнослужащий Вооруженных сил Украины

11 терроборонцев.

Украина вернула своих защитников / Фото КШПОВ

Освобожденные защитники и защитницы принимали участие в боях в Херсонском, Харьковском, Донецком, Киевском, Запорожском и Сумском направлениях. Среди уволенных героев – защитники Мариуполя, Бахмута и Гостомеля, а также защитники Чонгара, острова Змеиный, ЗАЭС и ЧАЭС.

Освобожденные из плена украинцы получили медицинскую помощь / Фото Омбудсман Украины

Почти половина из освобожденных пленных имеют тяжелые ранения, болезни или подверглись пыткам. Наиболее младшему из освобожденных защитников всего 19 лет.

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Омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что наших людей встречали вместе с каретами экстренной помощи, чтобы оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждался. Также все возвращенные смогут пройти реабилитацию, восстановить банковские карты и документы.