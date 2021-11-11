У 2020 році за даними МВФ ВВП на душу населення за ПКС був такий:

Україна – 13,1 тисячі доларів США;

Польща – 34,2 тисячі доларів США;

Словаччина – 32,9 тисячі доларів США;

Угорщина – 33,0 тисячі доларів США;

Румунія – 30,5 тисячі доларів США;

Молдова – 12,9 тисячі доларів США;

Болгарія – 23,7 тисячі доларів США;

Туреччина – 30,5тисячі доларів США;

Грузія – 14,9 тисячі доларів США;

Росія – 28,1 тисячі доларів США;

Білорусь – 20,2 тисячі доларів США.

У всіх інших країн Європи показники також вищі, ніж у нас. Як видно, йде конкуренція за перше місце з кінця між Україною і Молдовою.

До 2018 "лідером" була Молдова. У 2019 році Молдова нас обігнала і Україна стала найбіднішою в Європі.

Під час кризи 2020 року Молдова впала сильніше і ми знову опинились на другому місці. Але у 2021 році Молдова знову нас обжене, прогноз на 2021 рік – Молдова 14,3 тисячі доларів США, а Україна – тисячі доларів США.

Проте, не все ще втрачено, коли український Уряд почне думати, як забезпечити прискорене економічне зростання, то ми з часом посідатимемо набагато вищі щаблі, а українці матимуть більш якісне життя, оскільки маємо значний потенціал для цього.