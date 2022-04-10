Глава государства заверил, что Украина готовится ко всем действиям, которые запланировал враг. Мы будем давать отпор, будем еще активнее на международной арене и в информационном поле.

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Остановим монстров

Президент Украины пообещал, что продолжит обращаться к парламентам стран мира и приглашать в Киев друзей. Также мы будем призывать всех усилить санкции против агрессора, и, наконец, наши сила и правдивость победят врага.

Россияне боятся признать свои ошибки и превращаются в монстров, но им не удастся никого запугать.

Монстры решают, что мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит. Им придется понести ответственность. Россия будет еще больше бояться, – сказал Зеленский.

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