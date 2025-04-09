Однако есть факт, который очевиден уже на нынешнем этапе. Такое мнение 24 Каналу выразил дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что Китай оправдаться не сможет, несмотря на его официальные заявления.

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Что доказывают пленные военные из Китая

Дипломат отметил, что после появления официальной информации о взятии в плен двух китайских граждан стоит дать время украинским спецслужбам. Они пригласят их на "чашечку чая", расспросят, как так случилось, что они воюют против Украины, а также узнают, сколько всего китайцев есть в российской армии.

Через несколько дней будем иметь всю необходимую информацию. Пока сделали все, что могли. МИД вызвал поверенного в делах Китая и рассказало все, что думает по этому,

– сказал он.

Огрызко объяснил, что когда наша страна будет иметь достаточно дополнительной информации, тогда можно будет делать выводы. Пока есть два варианта развития событий: или двое китайцев самостоятельно решили пойти воевать, или это кампания, которая продлится определенное время.

Заметьте! Один из пленных рассказал, что в российскую армию присоединился через посредника в КНР, заплатив 300 тысяч рублей за возможность вступить в армию России. Он прошел подготовку на временно оккупированной территории Луганской области, где обучение происходило с применением жестов и мобильного переводчика.

"Сейчас так же как начиналось с пленными КНДР. Однако отличие в том, что те были на российской территории (Курщина – 24 Канал), а китайцев захватили на украинской (Донецкая область – 24 Канал)", – отметил дипломат.

Огрызко добавил, что взятие китайских пленных доказывает важную вещь – Китай является союзником России, он помогает ей "выдерживать" войну, поэтому мир не должен тешить себя иллюзиями.

Напомним, что представитель китайского МИДа Цзянь прокомментировал взятие граждан Китая в плен и заявил, что министерство работает с украинцами для проверки сообщения. Он сообщил, что китайское правительство всегда просит граждан Китая держаться подальше от зон вооруженных конфликтов.