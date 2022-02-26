Целью закрытия района является обезопасение всех гражданских судов от угроз, созданных преступной деятельностью государства-агрессора.

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Кроме того, благодаря этому ВМС Украины смогут быстро реагировать на незаконное пребывание в территориальных водах Украины кораблей военно-морского флота РФ, которые наносят ракетные удары по нашей территории, в том числе по гражданским объектам, что приводит к разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Украина считает преступным использование ее морского пространства для нанесения ударов по суше в рамках наступательной операции РФ на территории Украины...Черное море должно вновь стать пространством мира, безопасности и развития.

– заявили в МИД.