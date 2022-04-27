Эти подходы к построению мира выстраивались после ужасной Второй мировой войны.

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Россия как угроза цивилизации

С помощью взяток, пропаганды и дезинформации Россия делает все возможное, чтобы сокрушить этот мир, который мы знаем.

Российские лидеры предлагают миру бесчеловечность, изоляционизм, государственный капитализм рядом с коррупцией, автократией, нетерпимостью к инакомыслящим, дискриминацией, ультранационализмом, приближая Третью мировую.

На передовой

Украина сейчас на передовой в данной борьбе. Мы действительно защищаем мир от этой чумы.

На самом деле, от того, насколько наша борьба будет успешной, зависит дальнейший вектор развития мира в 21 веке.

Наконец-то я вижу, что западный мир это начинает понимать. Но еще нужно много работать. Желательно – всем вместе.