Эти подходы к построению мира выстраивались после ужасной Второй мировой войны.
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Россия как угроза цивилизации
С помощью взяток, пропаганды и дезинформации Россия делает все возможное, чтобы сокрушить этот мир, который мы знаем.
Российские лидеры предлагают миру бесчеловечность, изоляционизм, государственный капитализм рядом с коррупцией, автократией, нетерпимостью к инакомыслящим, дискриминацией, ультранационализмом, приближая Третью мировую.
На передовой
Украина сейчас на передовой в данной борьбе. Мы действительно защищаем мир от этой чумы.
На самом деле, от того, насколько наша борьба будет успешной, зависит дальнейший вектор развития мира в 21 веке.
Наконец-то я вижу, что западный мир это начинает понимать. Но еще нужно много работать. Желательно – всем вместе.
Почему Россия исторически ворует все украинское – смотрите видео: