Российская агрессия представляет угрозу всему цивилизованному миру. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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Мы защищаем мирное небо над Европой, жизнь и покой европейцев. Поэтому Украина заслуживает места равного среди равных в европейской семье народов. Вооруженные силы Украины завоевали для нашего государства не только право на жизнь, но и право на европейское будущее,

– подчеркнул Залужный.

Он также опубликовал ролик, на котором кадры спокойной жизни в Европе контрастируют с разбомбленными украинскими домами.

Смотрите видео разницы жизни европейцев и украинцев:

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