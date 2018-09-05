Украина должна отказаться от действующей сегодня смешанной избирательной системы, – Зубач

Украина должна отказаться от действующей сегодня смешанной избирательной системы и перейти к пропорциональной с открытыми региональными списками.

Об этом в своем блоге написал Любомир Зубач, народный депутат Украины (Объединение "Самопомич").

Он доказал необходимость реализации избирательной реформы в Украине. Суть реформы заключается во внедрении парламентских выборов по открытым спискам. Ведь последние два созыва Верховной Рады избирались по смешанной системе. 50% нардепов избирались по мажоритарным округам, а остальные пришла в парламент по закрытым партийным спискам.

Вот главные аргументы Любомира Зубача в пользу избирательной реформы:

– Действующая избирательная система не действует, как положено

При нынешних общественно-политических отношениях она не дает того результата, которого бы нам так хотелось.

Со сменой действующей смешанной системы на пропорциональную с открытыми списками есть шанс, что депутаты станут более дисциплинированными и возьмутся за свои непосредственные обязанности – законотворческую деятельность.

– Нет мажоритарки – нет гречкосеев в округах

Пропорциональная система с открытыми региональными списками создает неблагоприятные условия для "засевания" округа.

До сих пор было так, что победить на мажоритарном округе мог только финансово обеспеченный кандидат или тот, кто имел обеспеченного "благодетеля". Рецепт прост: деньги – "гречка" – теплый округ – "птички" в бюллетенях,

– объяснил Любомир Зубач.

По новой системе, каждая партия должна выдвинуть один общенациональный список и 27 региональных, в каждом округе – минимум по 5 кандидатов. А дальше дело за избирателем: ведь должны выбрать партию, а потом конкретного кандидата от этой партии из предложенного регионального списка.

– Покупка проходных мест в списках отменяется

Ранее избиратели голосовали за кандидатов "оптом". Сейчас система поломает эти "пасочки". Деньги больше не гарантируют мандата. Ведь избиратель сможет голосовать за конкретную фамилию от партии, а не брать "котов в мешке".

Избиратели, голосуя не только за партии, но и за конкретного кандидата в своем регионе, будут влиять на расположение кандидатов в конечном списке партии.

– Европа советует Украине изменить избирательную систему еще с 2010 года

Из резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы, принятой в Страсбурге еще 4 октября 2010 года: политическая стабильность в Украине является хрупкой. Венецианская комиссия и Ассамблея советовали Украине избирательную систему, "которая предусматривает пропорциональную систему и основывается на открытых избирательных списках и региональных избирательных округах". А это именно та, на которую пора менять пока действующую в Украине смешанную.

– Затягивают с введением, потому что еще не нашли "лазеек"

Что же, господа коллеги, пора ставить точку, а точнее менять правила игры,

– написал Любомир Зубач.

Всегда коррупцию во время избирательной было видно. Для многих изменения очень не удобны, потому что округа уже проработаны, "засеянные". Но для политика важнее – выполнение обещаний. Особенно тех, которые раздавали во время Революции Достоинства.