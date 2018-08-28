Украина должна выплатить 33 миллиарда долларов внешних долгов, – Гройсман

Об этом Владимир Гройсман сказал на XIII Совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, сообщает "Укринформ".

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"Следующие 5 лет мы должны с вами погасить 33 миллиарда долларов, которые были накоплены и сформированы как основной долг с 2005 по 2013 годы. Представьте, какую серьезную нагрузку мы имеем тогда, когда обязаны с вами не менее 5% ВВП направлять на поддержку украинского войска", – подчеркнул Гройсман.

По его словам, государство должно увеличивать объемы финансирования оборонной сферы. Премьер-министр также напомнил, что в 2018 году на обслуживание внешнего долга Украина должна направить 130 миллиардов гривен, или 5 миллиардов долларов.