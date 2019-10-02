Украина импортировала электроэнергию из России – впервые за 4 года

1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из России. Национальный оператор Укрэнерго в соответствии с измененным законом "О рынке электроэнергии" обязан предоставлять беспрепятственный доступ к сети для трейдеров, которые выиграли тендер на ProZorro. При этом направление купли-продажи значения не имеет.

1 октября импорт электроэнергии из РФ осуществляло ООО "Юнайтед Энерджи". Об этом сообщили в Интерфакс-Украина.

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Осуществить такую операцию легально позволило измененное законодательство. Верховная Рада Украины 18 сентября одобрил правку, предложенную депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом, к закону "О рынке электроэнергии". Эта правка позволила покупать по двусторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами ЕЭС (Европейского Энергетического Союза).



Суточный аукцион на 2 октября также активен



А 1 октября – импорт уже реализован

Герус объяснил необходимость правки тем, что, мол, вырастет конкуренция на электроэнергетическом рынке и таким образом снизятся цены на электроэнергию для промышленных потребителей. Зато сейчас следствием стала лишь импортная операция компанией, которую связывают с олигархами.

Ведь "Юнайтед Энерджи" в 2019 году заключило несколько контрактов на поставку газа АО "Днепроазот", входящий в группу "Приват" Игоря Коломойского. А в августе-сентябре 2019 участвовало в торгах на поставку электроэнергии для объектов Прикарпатьеоблэнерго Суркисов.

Важно: коммерческий импорт электроэнергии в Украину из России последний раз проводился в 2015 году, и то для передачи ее в оккупированный Крым.