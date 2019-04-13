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      Украина начала экспорт газа в направлении Венгрии, – глава "Нафтогаза"

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      В "Нафтогазе" сообщили об экспорте газа в направлении Венгрии
      В "Нафтогазе" сообщили об экспорте газа в направлении Венгрии / Фото из открытых источников

      Газовая компания, входящая в TAS Group Сергея Тигипко, осуществила поставку в Венгрию 1 МВт-ч газа. Экспорт голубого топлива стал возможен после снижения тарифов на вход и выход в ГТС Украины с начала года.

      Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил об этом в своем Facebook ссылаясь на публикацию в прессе.

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      В конце января 2019 компания Тигипко "ТАС Энергия Страны" осуществили тестовые поставки газа в Европу, в направлении Словакии. Тогда в роли покупателя в тестовом экспорте выступила компания Metalex Limited.

      С 1 января 2019 тариф на вход в ГТС была снижена с 12,47 доллара за тысячу кубометров в сутки до 6,28 доллара за тысячу кубометров в сутки (с НДС).

      Это сделано с целью обеспечения Украины как самостоятельного экспортера газа.

      В конце марта венгерский министр отметил, что Венгрия заинтересована в том, чтобы с 2021 приобщиться к увеличенному добычи природного газа в Азербайджане, и поставки газа, предназначенного для Европы.

      Какие последствия газовых соглашений 2009 года между Украиной и Россией?С 1 января 2009 года "Газпром" в полном объеме прекратил поставки газа в Украину. До этого, между Украиной и Россией было анонсировано подписание Договора о газоснабжении в 2009 году. Но 31 декабря 2008 года президент Ющенко приказал руководителю "Нафтогаза Украины" Олегу Дубине прекратить переговоры, не подписывать соглашение с "Газпромом" и отозвал делегацию "Нафтогаза" из Москвы.

      Тогда Россия заявила о повышении цены на газ от 180 долларов за тысячу кубометров до 235. В тот же день, 31 декабря 2008 года, тогдашний президент России Дмитрий Медведев выступил с заявлением, что поскольку Украина разорвала переговоры, то цена на газ достигнет 450 долларов.

      С 1 по 18 января произошло существенное сокращение поставок газа в страны Центральной и Восточной Европы, в Украине предприятия теплокоммунэнерго работали на пределе возможностей. Из-за холодов возникла угроза коллапса всей украинской системы ЖКХ.

      18 января 2009 года в результате пятичасовых переговоров премьер-министры Путин и Тимошенко подписали "газовые соглашения", согласно которым цена за тысячу кубометров топлива составила 450 долларов США.

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      Теги: Венгрия Новости Украины Нафтогаз Газ
      Источник: 24 Канал
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