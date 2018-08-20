Украина не досчиталась миллиардов долларов по вине "Укрзализныци"

Тарифная политика железнодорожного госмонополиста ПАО "Укрзализныця" привела к снижению конкурентоспособности национальных производителей на экспортных рынках.

Об этом говорится в аналитической справке, подготовленной специалистами ГП "Укрпромвнешэкспертиза", передает МинПром со ссылкой на текст документа.

"В условиях усиления конкуренции на глобальных рынках украинские производители не могут переложить дополнительные расходы на покупателей. Это приводит к потере рынков сбыта и, соответственно, уменьшение объемов производства продукции", - подчеркивают в УПЭ.

Ярким примером эксперты называют ситуацию в горно-металлургическом комплексе в 2017 г. - поскольку для основной части предприятий горно-металлургического комплекса железнодорожный транспорт является безальтернативным.

Так, из-за существенного роста железнодорожных тарифов в 2016-2017 гг. (на 33%) уже в 2017 г. предприятия ГМК Украины снизили экспорт железорудного сырья в Китай на 3 млн т., до 11,8 млн т. Также в 2017 г. Украина снизила на 3,1 млн т. экспорт металлопроката - до 14,6 млн т. - в частности, из-за потери ценовой конкурентоспособности на рынках стран Ближнего Востока, Южной Азии и ЕС.

В результате потери экспортных рынков выпуск металлопроката в Украине в 2017 г. упал на 3 млн т., а производство железорудного сырья, вызванное снижением выплавки стали и уменьшением экспорта руды в Китай, снизилось на 5 млн т., до 96 млн т. в год.

В свою очередь, из-за уменьшения производства железорудного сырья и металлопроката, сама Укрзализныця в 2017 г. потеряла перевозки грузов в объеме не менее 15 млн т., недополучив прибыль - поскольку грузовые перевозки УЗ имеют рентабельность 23-33%.

Несмотря на полученный негативный результат от предыдущих повышений своих тарифов, госмонополист намерен добиться очередного увеличения стоимости своих услуг для грузоотправителей на 11% за счет унификации тарифов на перевозку порожних грузовых вагонов, отмечается в аналитической записке.

По мнению экспертов УПЭ, результатом этой инициативы станет новое падение объемов украинского экспорта и как следствие – снижение поступлений валютной выручки в страну.

Исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко в комментарии МинПрому выразил мнение, что данная ситуация сложилась из-за монопольного положения Укрзализныци на рынке железнодорожных перевозок – как грузовых, так и пассажирских.

Укрзализныця, будучи монополистом, может навязывать грузоотправителям и пассажирам любые тарифы, не заботясь о повышении качества услуг и их конкурентоспособности. Поэтому существуют проблемы с подвижным составом УЗ и не только,

– сказал он.

Выходом из положения О.Устенко считает разрушение монополии Укрзализныци. "Ее зоной ответственности должна остаться железнодорожная инфраструктура, остальное должен взять на себя бизнес. Потому что сейчас от действий УЗ страдают не только металлурги, но и другие экспортеры – аграрии, химики. Все это приводит к снижению украинского экспорта – потому что сейчас Укрзализныця – организация, работающая неэффективно", - пояснил он.