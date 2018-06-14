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Украина откроет визовые центры в ряде экзотических стран и в России

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Летом этого года в разных странах мира появится 56 украинских визовых центров
Летом этого года в разных странах мира появится 56 украинских визовых центров / tsn.ua

С 15 июня до 1 августа в ряде стран мира начнут работу Украинские визовые центры. В них иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить другие дополнительные услуги.

Об этом сообщает консульская служба МИД Украины на официальной странице в Facebook.

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Министерством иностранных дел реализован комплекс мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну – в период с 15 июня до 1 августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут оказывать услуги иностранцам в сфере приема ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном формате и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности и т.д.).

География расположения 56 украинских визовых центров преимущественно представляет собой экзотические страны. Однако, кроме них визовые центры собираются открыть в 8 российских городах.

Перечень городов, в которых собираются открыть украинские визовые центры летом этого года: г.Алжир (Алжир), г.Луанда (Ангола), г.Дакка (Бангладеш), г.Ханой, г.Хошимин (Вьетнам), г. Аккра (Гана), г.Аддис-Абеба (Эфиопия), г. Каир (Египет), г.Хараре (Зимбабве), г.Бенгалуру, г.Дели, г.Калькутта, г.Мумбаи, г.Ченнай (Индия) , г.Джакарта (Индонезия) г.Багдад, г.Ербиль (Ирак), г.Тегеран (Иран), г. Амман (Иордания), г.Яунде (Камерун), г.Найроби (Кения), г.Пекин , г.Гуанчжоу, Шанхай (Китай) г.Эль-Кувейт (Кувейт), г.Киншаса (Конго), г.Абиджан (Кот-д'Ивуар), Бейрут (Ливан), г.Куала -Лумпур (Малайзия), г.Рабат (Марокко), г.Абуджа (Нигерия), г.Абу-Даби, г.Дубай (ОАЭ), г.Исламабад, г.Карачи, г.Лахор (Пакистан), г.Кейптаун, г.Претория (Южная Африка), г. Екатеринбург, г. Казань, г.Калининград, Москва, г.Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург (РФ), г. .Ер-Рияд, г.Джедда (Саудовская Аравия), г.Дакар (Сенегал), г.Тунис (Тунис), г.Анкара, г. Стамбул, г. Измир (Турция), г.Кампала (Уганда), г. .Манила (Филиппины), г.Коломбо (Шри-Ланка).

 

Теги: МИД Украины Новости Украины Новости политики
Источник: 24 канал
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