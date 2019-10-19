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      Украина победила Коломойского в суде Лондона

      Финансовая грамотность 37 Читати новину українською

      Большая победа для Украины, иллюстрирующая и силу Британского права, и сюрреалистичность украинской судебной системы. Украина победила в апелляции Коломойского в Высоком Суде Лондона. Адвокаты олигарха пытались доказать, что у Лондонского суда нет права рассматривать дело "Приватбанка", а значит надо разморозить активы и отпустить его домой.

      Это ключевая проблема для Игоря Коломойского Потому что позиция Украины в этом суде – налогоплательщики вынуждены были заплатить 5,5 миллиардов долларов для спасения банка и теперь олигарх должен расплатиться с ними.

      К теме: Розгляд справи "Приватбанку" у Британії: як це зіграє на руку Зеленському

      И самый простой путь – конфискация активов олигархов и их последующая продажа. При этом, в суде адвокаты олигарха не оспаривали факт вывода денег из банка. Они настаивали, что это не дело лондонского суда. Простой украинский междуусобчик, к чему тут британского правосудие.

      Игорь Коломойский
      Игорь Коломойский

      Но, к счастью, деньги из банка выводились через британские оффшорки, а значит британская система правосудия тут причем. И значит есть шанс на справедливый вердикт.

      Еще на первом этапе судья, который засомневался в юрисдикции, не сомневался в нарушении закона и наличии финансовых махинаций. Теперь тройка апелляционных судей решили, что и в юрисдикции не стоит сомневаться, полностью поддержав позицию Украины (которую отстаивает государственный "Приватбанк") по всем пунктам.

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      Суд постановил, что Лондонский суд обладает юрисдикцией. Активы Коломойского остаются заморожены. А судебный процесс против бывших собственников "Приватбанка" не должен задерживаться. Вплоть до предсказуемого теперь результата. Ибо после такого решения апелляции ждать иного вердикта просто невероятно глупо. Это та самая безоговорочная победа.

      Теперь нет помех для того, чтобы рассматривать дело по сути. Это, конечно, долгий процесс. Высокий Суд Лондона, в отличии от Печерского суда, окружного административного суда и особенного гордого барышевского суда, никуда не торопится. Но и решение при этом принимает правовое.

      А значит высока вероятность того, что в результате мы получим вердикт по британскому праву, которым будет предписано продать замороженные активы бывших собственников банка. И передать деньги в бюджет Украины. В той или иной форме.

      Фактически суд Лондона назвал Коломойского преступником. И стыдно, что в Украине он позиционируется по-другому.

      Единственный путь для Коломойского теперь – получить контроль над "Приватбанком" и отозвать иск. Под любым предлогом. Даже сравнивать высокий суд Лондона со слепыми футбольными арбитрами из Англии.

      Відділення
      "Приватбанк"

      Кричать о патриотизме и о том, что украинцы должны разбираться сами. Без буржуев. Все, лишь бы не получить финальный вердикт и не отдать все свои активы.

      А теперь еще интереснее послушать о том, что у Украины слабая юридическая позиция. И о том, что надо искать компромисс с олигархом и прощать ему 5,5 миллиардов долларов, которые налогоплательщики влили в "Приватбанк", чтобы спасти его от банкротства, а финансовую систему Украины от коллапса.

      Этот суд дает для украинской власти четкий ориентир. Ориентир правосудия. И любые решения украинских судов, которые будут противоречить Суду Лондона, всегда и везде в цивилизованном обществе будут восприниматься однозначно. Как факт того, что украинскую власть контролирует олигарх, который уже может считаться украинским Пабло Эскобаром.

      И нет сомнений, что сейчас, после поражения в Лондоне, он активизирует свои действия в Украине. Ведь потеря всех своих активов стала для него еще ближе. И тут очень важно, чтобы украинская власть защитила интересы украинских налогоплательщиков.

      Если украинская власть будет говорить, что в вопросе "Привата" все решает украинский суд, то она уже играет на стороне Коломойского. Суды в Украине не принимают правовые решения. И Зеленский это знает и Офис Зеленского это знает.

      Это знают и в Кабинете министров. Коломойский имеет влияние на суды. И власть это знает. Власть обязана вмешаться. Зеленский должен вмешаться. Это его долг как гаранта Конституции.

      Володимир Зеленський
      Владимир Зеленський

      Потому что он должен не просто влиять на суд, что можно осуждать. Он должен помешать Коломойскому влиять на суд. И если он не мешает Коломойскому, который использует свое влияние на суд чтобы противостоять украинскому государству, то он уже помогает Коломойскому.

      Важно! Суд у Києві призупинив розгляд справи щодо повернення Коломойському акцій Приватбанку

      Если лидер государства не играет на стороне государства – то это игра в поддавки. Потому что никто другой не сможет помешать олигарху изнасиловать страну. И это видят все. И лицемерно будет говорить о независимом суде.

      Верховный Суд Лондона подчеркнул, что любые компромиссы с Коломойским – по сути предательство. И преступление. И любой, кто помогает теперь Коломойскому – его сообщник.

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Деньги Видеоблоги Владимир Зеленский Игорь Коломойский Решение суда Приватбанк Финансовая грамотность Новости политики
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