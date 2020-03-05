Украина собирается установить Ирану дедлайн на изучение черных ящиков МАУ

В Иране не торопятся с расшифровкой бортовых самописцев со сбитого в небе над Тегераном пассажирского самолета МАУ. Следовательно, МИД и СНБО активно работают над тем, чтобы Иран предоставил доступ к черным ящикам Киеву.

Про це заявив Вадим Пристайко під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем. Про це інформує пресслужба МЗС України у фейсбуці.

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Коли ми говоримо про те, що вони (Іран –24 канал) повинні передати або вивчити зміст без затримок, ми маємо на увазі якийсь резонний період. На сьогоднішній момент вже минуло понад місяць, ми вважаємо, що у нас є достатньо підстав говорити про те, що Іран не має достатніх технічних і людських та інших можливостей для того, щоб отримати необхідну для нас інформацію,

– пояснив Пристайко.

За його словами, МЗС спільно з РНБО працюють, щоб Україна могла забрати бортові самописці збитого українського літака.

"Саме тому МЗС і РНБО активно працюють над тим, щоб Україна могла забрати ці чорні скриньки, щоб допомогти з розслідуванням і нарешті встановити правду. Ці ящики належать нам, тому що літак, який був збитий, був наш. Ця робота, я сподіваюся, найближчим часом буде завершена", – додав дипломат.

Спільна пресконференція Пристайка і Шампаня: відео

Важливо! Чорні скриньки зазвичай залишаються неушкодженими після авіакатастроф і можуть суттєво допомогти у розслідуванні причин аварії літаків. Однак, у ситуації із самописцями МАУ виникла неоднозначна ситуація, оскільки Іран підозрюють у навмисному затягуванні процесу розшифрування.



Іран не віддає самописці іншим країнам і так само не ділиться інформацією про хід роботи над їх розшифруванням.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: основне

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.

На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.

Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані/ інфографіка 24 каналу