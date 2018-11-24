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      Украина усилила охрану границы с Румынией

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      Украина усилила охрану границы с Румынией
      Украина усилила охрану границы с Румынией / Пресс-служба ГПСУ

      Государственная пограничная служба Украины направила дополнительные резервы на границу с Румынией на Закарпатье и Буковине в связи с активизацией контрабанды. Этот участок границы стал самым проблемным в плане нелегального трафика сигарет.

      Об этом сообщает  пресс-служба Госпогранслужбы.

      В ведомстве отметили, что контрабандисты вне пунктов пропусков организовывают караваны, так называемых верблюдов, которых на речных участках границы одевают в гидрокостюмы, а также контрабандисты используют сверхлегкую авиацию.

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      К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "ДОЗОР", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками. Эти силы уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям до локализации обстановки,
      – сообщили в ГПСУ.

      Пограничники экипированы всеми необходимыми современными средствами и специальной техникой. Кроме того, резервы привлекаются к оперативным мероприятиям в рамках досудебных расследований уголовных дел.

      ГПСУ подчеркнула, что при угрозе жизни или здоровью военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.

      Теги: Новости Украины Новости Черновцов Новости Закарпатья контрабанда Румыния Госпогранслужба
      Источник: 24 канал
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