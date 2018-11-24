Украина усилила охрану границы с Румынией

Государственная пограничная служба Украины направила дополнительные резервы на границу с Румынией на Закарпатье и Буковине в связи с активизацией контрабанды. Этот участок границы стал самым проблемным в плане нелегального трафика сигарет.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

В ведомстве отметили, что контрабандисты вне пунктов пропусков организовывают караваны, так называемых верблюдов, которых на речных участках границы одевают в гидрокостюмы, а также контрабандисты используют сверхлегкую авиацию.

Читайте также: Суд избрал меру пресечения злоумышленнику, который сбил пограничника на Закарпатье: фото

К усилению также привлечены подразделения мобильного отряда "ДОЗОР", несколько пограничных комендатур и кинологи со служебными собаками. Эти силы уплотнят государственную границу, чтобы максимально противодействовать всем противоправным действиям до локализации обстановки,

– сообщили в ГПСУ.

Пограничники экипированы всеми необходимыми современными средствами и специальной техникой. Кроме того, резервы привлекаются к оперативным мероприятиям в рамках досудебных расследований уголовных дел.

ГПСУ подчеркнула, что при угрозе жизни или здоровью военнослужащих персонал ведомства в рамках действующего законодательства будет применять оружие.