Украина установила рекорд в добыче газа
В октябре Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа.
Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
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Он отметил, что в этом году Украина вступает в отопительный сезон в "хорошей форме".
"В октябре достигнут рекордный уровень добычи в сутки – около 44 миллионов кубометров, это более 16 миллиардов кубометров в годовом измерении. Запасы в ПХГ тоже достаточны – около 17 миллиардов кубометров", – добавил Коболев.
Напомним, компания "Укргаздобыча" по состоянию на 7 октября достигла среднего показателя суточной добычи газа в размере более 43 миллиона кубов, что является самым высоким показателем за последние 9 лет.
Источник: 24 Канал
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