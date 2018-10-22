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      Украина установила рекорд в добыче газа

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      Добыча газа
      Добыча газа / mi100.info

      В октябре Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа.

      Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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      Он отметил, что в этом году Украина вступает в отопительный сезон в "хорошей форме".

      "В октябре достигнут рекордный уровень добычи в сутки – около 44 миллионов кубометров, это более 16 миллиардов кубометров в годовом измерении. Запасы в ПХГ тоже достаточны – около 17 миллиардов кубометров", – добавил Коболев.

      Напомним, компания "Укргаздобыча" по состоянию на 7 октября достигла среднего показателя суточной добычи газа в размере более 43 миллиона кубов, что является самым высоким показателем за последние 9 лет.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Нафтогаз
      Источник: 24 Канал
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