Украина установила рекорд в добыче газа

В октябре Украина достигла рекордного уровня среднесуточной добычи газа.

Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

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Он отметил, что в этом году Украина вступает в отопительный сезон в "хорошей форме".

"В октябре достигнут рекордный уровень добычи в сутки – около 44 миллионов кубометров, это более 16 миллиардов кубометров в годовом измерении. Запасы в ПХГ тоже достаточны – около 17 миллиардов кубометров", – добавил Коболев.

Коболєв: Нафтогаз вступає в опалювальний сезон у гарній формі з точки зору інфраструктури. У жовтні досягнуто рекордний рівень видобутку на добу – близько 44 млн кубометрів, це більше 16 млрд кубометрів у річному вимірі. Запаси у ПСГ теж достатні -- близько 17 млрд куб. м. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) October 22, 2018

Напомним, компания "Укргаздобыча" по состоянию на 7 октября достигла среднего показателя суточной добычи газа в размере более 43 миллиона кубов, что является самым высоким показателем за последние 9 лет.