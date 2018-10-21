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      Украина взяла на вооружение новый мощный ракетный комплекс: фото

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      Украина взяла на вооружение новый ракетный комплекс
      Украина взяла на вооружение новый ракетный комплекс / Фото из открытых источников

      Украинская армия вскоре получит новое поколение артиллерии – ракетным комплексом "Ольха". Вскоре начнется его серийное производство.

      Об этом сообщает "Правительственный портал" в Facebook.

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      Так, благодаря этому ракетному комплексу вооруженные силы Украины укрепят свою обороноспособность и смогут эффективно бороться с агрессором на востоке страны.

      Українська Армія Вільха 
      Армия получит "Ольху" уже в следующем году / Фейсбук "Правительственного портала"

      Руководство конструкторского бюро "Луч", которое разрабатывало новое украинское оружие, прогнозирует, что армия получит "Ольху" уже в середине 2019 года.

      К слову, испытания "Ольхи" успешно прошли в апреле и декабре 2017 года. В феврале 2018 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщал, что серийное производство крылатых ракет для "Ольхи" начнется в конце 2018года – начале 2019 года.

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      Ракетный коплекст также продемонстрировали украинцам во время парада по случаю Дня Независимости.

      Что такое "Ольха"?
      Это украинский проект по созданию ракетного комплекса с корректируемым боеприпасом. Комплекс разработан на основе советской реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч" калибра 300 мм. Все комплектующие – украинские.

      Над созданием новой системы вооружений вместе работает около пятнадцати украинских предприятий. Ракета имеет корпус двигателя, сопловой блок, стабилизаторы, боевую часть, предохранительно-исполнительный механизм, систему наведения, систему принятия сигналов спутниковой навигации, газовое управление, взрыватели производства украинских предприятий

      Теги: Новости Украины Оружие Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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