Украина закрывает все контрольно-пропускные пункты на границе: когда и на сколько

Украина, вероятнее всего, в 22 часа 12 марта перекроет все контрольно-пропускные пункты на границе с государствами-соседями. Такое решение приняли в рамках усиления мер безопасности из-за пандемии коронавируса в мире.

Об этом 24 каналу стало известно из собственных источников в Кабинете Министров Украины. Официальной информации правительство пока не обнародовало.

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По нашим данным, уже с четверга будут перекрыты все КПП на границе с Польшей, Белоруссией, Венгрией, Молдовой и другими. Закроют также и пешие переходы в Шегинях и Раве Русской, что на Львовщине.

Предварительно, все контрольно-пропускные пункты будут закрыты до 3 апреля. Именно к этой дате по всей Украине введен карантин из-за коронавируса.

Сейчас мы пытаемся получить официальное подтверждение от правительства и Госпогранслужбы.

Важно! Премьер-министр Денис Шмыгаль после объявления карантина в Украине заявил, что с 12 марта правительство закрывает 219 пунктов пропуска граждан и автотранспорта. В то же время 49 будут работать.



Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала