Война с применением артиллерии между Арменией и Азербайджаном длится 30 лет!

В ходе боев на границе Армении и Азербайджана 12-14 июля погибло 11 азербайджанских военнослужащих. Во вторник армянская артиллерия накрыла командный пункт, погиб начальник штаба корпуса генерал-майор Полад Гашимов и начальник артиллерии корпуса полковник Ильгар Мирзоев. Армянская армия заявила о потере 4 военнослужащих.

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Обе стороны выложили ряд видео поражения позиций и объектов противника. Боевые действия продолжаются. Стороны применяют дальнобойную артиллерию, ударные дроны, управляемые ракеты, танки, пехоту.

30 лет жизни в условиях войны

Напомню, что война с применением артиллерии между Арменией и Азербайджаном длится 30 лет! Началась еще в 1990-м году, еще до распада СССР. Война тяжелым бременем ложится на экономику обеих стран, создает большую зависимость от России, которая продает оружие обеим сторонам, чтобы им было чем убивать друг друга.

Однако война продолжается, общества и государства живут в условиях войны. Потому что сдавать свою землю никто не хочет. И мирные планы сменяются один за другим, и посредники все те же, как на Донбассе, и все варианты мирных действий отработаны много раз. Все тщетно.

Страна, которая хочет существовать, народ, который хочет быть независимым, должны быть готовы к долгой борьбе, к проверке на стойкость. Усталость от войны – это отказ от государственного суверенитета. И никакой стеной от врага не отгородиться – воевать будет армия, поедать будет народ.