Так, уже опубликовали официальное решение. Перечень стран будет действовать 2 недели, а затем его пересмотрят.
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Однако стоит заметить, что рекомендация Совета ЕС не является юридически обязательным документом. Власти всех государств-членов должны самостоятельно принимать решения по реализации содержания рекомендации.
Когда украинцы смогут путешествовать в ЕС
Украинцы с 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Но для этого туристам может понадобиться:
- сертификат о вакцинации против коронавируса,
- наличие отрицательного теста.
Условия въезда для граждан Украины будут отличаться в зависимости от правил того или иного государства.
Отметим, что по состоянию на 15 июля в список стран зеленой зоны входят 23 страны:
- Албания,
- Армения,
- Австралия,
- Азербайджан,
- Босния и Герцеговина,
- Бруней-Даруссалам,
- Канада,
- Израиль,
- Япония,
- Иордания,
- Ливан,
- Черногория,
- Новая Зеландия,
- Катар,
- Молдавия,
- Северная Македония,
- Саудовская Аравия,
- Сербия,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Украина,
- Соединенные Штаты,
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Что этому предшествовало
Перед тем Рикард Джозвяк рассказал, что ЕС включил Украину в список, поэтому готовит соответствующее решение. Затем это подтвердил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, что Совет ЕС 30 июня 2020 года принял рекомендацию о постепенной отмене временных ограничений на поездки с не необходимыми целями в ЕС.
В перечень уже включили Канаду, Армению, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Бруней, Иорданию, Косово, Молдову, Черногорию, Катар и Саудовскую Аравию.
Какие критерии применяются к странам в списке
- Критерии для определения третьих стран обновляли еще 20 мая.
- Они касаются эпидемиологической ситуации, а также надежности имеющейся информации и источников данных.