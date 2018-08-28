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Украинцам рассказали о рисках нелегальной работы за рубежом

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Работа за рубежом
Работа за рубежом / shoppingpl.com

Украинские трудовые мигранты, которые работают за рубежом нелегально, в случае болезни рискуют столкнуться с довольно серьезными материальными проблемами из-за отсутствия медицинской страховки и какой-либо защиты своих прав.

Так, не имея официального оформления на работу, человек просто оказывается сам на сам со своими проблемами и будет вынужден покрывать все расходы на дорогостоящее лечение, рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник в эфире "5 канала", пишет "Обозреватель".

"У женщины случился сердечный приступ, и лечение ей стоило 60 тысяч евро. Все оплатила больница, где проходила операция, а сейчас с этой женщины принудительно пытаются взыскать указанные деньги на пользу указанной больницы. Мы понимаем, что женщина не заработала таких денег, она уже не сможет заработать. И это тоже наглядный пример того, как нелегальное трудоустройство действительно может разрушить дальнейшую судьбу этого человека, который работал нелегально за границей", – привел он весьма показательный пример последствий подобной работы за рубежом.

Кроме того, эксперт акцентировал внимание украинцев на такой проблеме, как их добровольное согласие на полное бесправие. Такая позиция, отмечает он, дает западным компаниям основания превращаться из цивилизованных работодателей на средневековых рабовладельцев.

"Она (компания – Ред.) может не выплатить заработную плату. Она может заставить работать сверхурочно, она может забрать у этого человека документы. И в случае, если не заплатит деньги, человек захочет, скажем так, отстаивать свои права, – его просто депортируют, потому что он действительно находится в неправовом поле государства, куда приехал", – предостерег Воскобойник.

Теги: Новости Украины Заробитчане Трудовое рабство
Источник: 24 Канал
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