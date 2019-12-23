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      Украинцам снизят налоги на доходы: детали

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      Украинцам уменьшат налоги на доходы / commons.com.ua

      В Украине планируют снизить ставки налогов с зарплат. В частности, снизить размер налога на доходы физических лиц для тех украинцев, зарплаты которых самые маленькие.

      Изменения будут внедрять в рамках налоговой реформы, которую планируют провести в 2020 году. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов, сообщили в пресс-службе ГНС.

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      По словам Верланова, в Украине будут внедрять дифференцированную систему налогов.

      В следующем году будет рассматриваться вопрос изменения ставок налога на доходы физических лиц. Все понимают, что шкала должна быть дифференцирована и на маленькие зарплаты налоговое давление должно быть уменьшено,
      – отметил Верланов.

      Он добавил, что после проведения налоговой реформы украинцы меньше уклоняться от уплаты налогов.

      Ранее о планах уменьшать налоги с доходов физических лиц сообщала министр финансов Оксана Маркарова. Также в Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому планируется освободить от налога на доходы физических лиц людей, которым еще не исполнилось 27 лет. Его поддержал парламентский комитет.

      Какой сейчас налог на доходы и ЕСВ?Налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%, военный сбор 1,5%. Работодатель также должен заплатить в Пенсионный фонд 22% от зарплаты единого социального взноса.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Сергей Верланов Государственная налоговая служба Налоги Реформы
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