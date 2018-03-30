Украинцам трудно адаптироваться за границей

Украинцам трудно адаптироваться за рубежом, особенно тем, кто не имеет там родных или друзей.

В частности, об этом отметила психолог Наталья Кухтина в комментарии 24 Каналу.

"Кроме завышенных ожиданий, чаще всего у наших работников возникают проблемы из-за языкового барьера, чувства неполноценности и дискриминации по национальному признаку", – говорит эксперт.

Поэтому, прежде чем уехать в другую страну, Наталья Кухтина советует работникам взвесить, стоит ли им оставлять своих детей, семью и близких? Получат ли они желаемое? Смогут ли адаптироваться? Не попадут ли на крючок мошенников?"

По разным подсчетам, на заработки за границу в течение 25 лет уехали от 7 до 10 миллионов украинцев. Впрочем далеко не каждому там удалось приспособиться. Из-за местного менталитета, другого мышления и отношения к иностранцам. Как утверждает экономист Александр Савченко: "Украина ежегодно в результате трудовой миграции теряет по 10 миллиардов долларов".

Уже сейчас нам не хватает специалистов в телекоммуникационном и банковском секторах – до 80%. Сфере электроники и атомной энергетики – до 90%. За границу массово уезжают перспективные ученые, технологи, инженеры. Не хватает даже обычных рабочих рук и аграриев. Поэтому предприниматели особенно радуются возвращению заробитчан. По расчетам экономиста Александра Савченко: "Если за границу выезжает обычный украинец среднего возраста, то потери для государства составляют 80 тысяч долларов, если это молодые люди, то вдвое больше."

Эксперты убеждены: лучшая судьба может быть и дома. Так как сделать карьеру на чужбине почти нереально. В итоге тем, кто возвращается в Украину обычно приходится начинать профессиональную жизнь сначала. Кроме того, работники теряют и перспективу пенсионного обеспечения.

Как отмечает политолог Владимир Воля: "С одной стороны средства, заработанные за границей, переправляются родственникам для того, чтобы они более-менее могли решать свои финансовые проблемы. Но когда это касается самих работников, то выглядит так, что на перспективу пенсионного обеспечения в этом случае никто не работает."

Поэтому, перед тем, как решиться на выезд за границу в поисках так называемой лучшей судьбы, специалисты советуют не только изучить местные обычаи, убедиться, что их там действительно ждут, но и учесть, стоит ли им это вообще делать.