Мальчика вывез из Украины и территорию Франции отец-француз еще в 2019 году. Об этом сообщил глава правления Центра конституционного моделирования Геннадий Друзенко

Заметьте Садовый обсудил с мэром Вроцлава трагическую гибель украинца Никифоренко

Украинцам в Бельгии грозит пожизненное заключение

Ирине Руц и ее мужу, который усыновил мальчика, в Бельгии "правосудие" грозит пожизненным заключением. Их арестовали тогда, когда супруги возвращали домой ребенка. Это случилось после того, как "вся правоохранительная система Франции оказалась неспособной наказать Дюамеля Кристофа, бывшего заместителя директора Французского института в Украине".

Он в мае 2019 году, воспользовавшись своим дипломатическим статусом, вывез контрабандой, то есть в багажнике, без прохождения пограничного контроля, в автомобиле на дипномерах (S005015) своего сына Луи Виталия Дюамеля за пределы Украины,

– рассказал Друзенко.

Однако, по официальному запросу Украины, ребенок – в международном розыске по линии Интерпола. По словам Друзенко, это не мешает Франции защищать права биологического отца. Хотя француз лишен родительских прав украинским судом за похищение ребенка и избиении ее матери. Однако Дюамель Кристоф проживает недалеко от Парижа с мамой и сыном.

За более чем 2 года никаких сдвигов в деле так и не произошло, – Друзенко

Глава правления Центра конституционного моделирования рассказал, что о деле знают в украинском МИДе, а также в Минюсте. Более того, полиция ведет досудебное расследование по делу похищения ребенка и незаконного вывоза его за границу.

Друзенко рассказал: "Хотя мы очень быстро установили время, место и орудие совершения преступления – 2 мая 2019 года в 2:04, пропускной пункт Чоп – Тиса, автомобиль Mersedes-Benz CLC 2200 черного цвета 2018 выпуска, номера S005015".

Но за более чем 2 года никаких сдвигов в деле так и не произошло,

– заявил Друзенко.

Ребенка вывез из Украины француз дипломат / Фото из фейсбука Геннадия Друзенко

Мать пыталась вернуть сына из Франции

Ирина Руц с мужем пыталась вернуть сына в Украину.

Арендованный автомобиль, в котором Ирина, ее муж и Луи (сын Ирины, который усыновлен ее нынешним мужем – 24 канал), остановили на территории Бельгии через 3 часа после того, как они забрали ребенка. Забрали без драк, актов насилия и т.п.,

– рассказал Друзенко.

Добавил, что их автомобиль остановили за 8 минут до того, как заявление о так называемом "похищение ребенка" было зарегистрировано во французской полиции. Несмотря на то, что муж Ирины остановился по требованию полиции и выключил мотор, – бельгийские полицейские направляли на украинских граждан оружие. Только на следующий день выписали европейский ордер на их арест.

Украинские граждане сейчас находятся в бельгийской тюрьме. Прокурор им грозит пожизненным заключением только потому, что родители хотели жить вместе со своим ребенком!

– говорится в сообщении.

Украинцам в Бельгии грозит пожизненное наказание / Фото из фейсбука Геннадия Друзенко

Во время кассационного обжалования законности задержания в Брюсселе прокурор Генпрокуратуры Бельгии как один из аргументов в пользу необходимости и в дальнейшем держать Ирину с мужем под стражей сказал, что якобы они "похитили" ребенка на угнанном автомобиле, хотя арендованный автомобиль был объявлен в розыск только на 8 день после ареста Ирины и ее мужа.

Друзенко отметил, что своевременно вернуть автомобиль компании по прокату автомобилей Ирина с мужем не смогли, так как их арестовали.

Заключенная Украинка в Бельгии / Фото из фейсбука Геннадия Друзенко

... Я призываю мое государство научиться отстаивать права и достоинство своих граждан! Я призываю государственные органы бороться за права Ирины, ее сына и мужа так, как они отстаивали Виталия Маркива!

– написал Друзенко.

Он просит помочь украинцам вернуться на Родину, а "французскому преступнику, который считает, что дипстатус позволяет похищать украинских детей и вывозить их в багажнике заграницу – понести заслуженное наказание".

Обратите внимание "Остановите убийц из полиции": в Польше требовали честно расследовать смерть украинца Никифоренко