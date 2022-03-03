Кирилл Тимошенко поблагодарил бизнес, волонтеров, международных партнеров за сбор и доставку гуманитарных грузов по Украине. Он отметил, что такая помощь крайне важна сегодня.
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Тимошенко уверен, что Россия не просто ведет войну против украинского народа с нарушением всех правил и норм международного права, страна-агрессор хочет создать гуманитарный кризис.
Это делается, чтобы потом посылать фальшивые гумконвои, как это было в 2014 году в Донецке и Луганске. Украинцы понимают, что нас не нужно "асвабаждать" и спасать,
– заметил заместитель руководителя ОП.
По его словам, сегодня и государство, и люди, и международные партнеры работают вместе в столь тяжелое время.
Победим! Все будет Украина!
– добавил Кирилл Тимошенко.
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