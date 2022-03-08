Соответствующее заявление вице-президент США опубликовала в своем твиттере. Она подчеркнула, что украинцы защищают свободу и суверенитет.

Обратите внимание Очень скоро будут положительные новости из США, – Кулеба

Они (украинцы – 24 канал) борются не только за защиту своих домов и семей, но и за защиту своей демократии, свободы, суверенитета и территориальной целостности. И мы стоим с ними,

– заметила Харрис.

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